«Ощадбанк» попередив клієнтів, у якому разі може статися затримка переказу, пише Politeka.net.
Так, один з клієнтів «Ощадбанк» повідомив про неприємну ситуацію і запитав, скільки часу це може зайняти.
«Скільки часу повинне тривати блокування переказу з карти на карту у 2,5 т. грн? Таке враження, що його перевірку виконують вручну», - зазначив клієнт на офіційній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.
В «Ощадбанк» пояснили, чому саме може статися затримка.
«Зазвичай, перекази між платіжними картками проводяться миттєво. Якщо ж це міжбанківський переказ (між різними фінансовими установами) або платіж виконаний за реквізитами рахунку, на виконання цієї операції потрібен час», - відповіли в «Ощадбанк».
Також в «Ощадбанк» додали, що повне фінансове списання коштів по операції може тривати від декількох годин до кількох днів.
Але, підкреслили в «Ощадбанк», не більше ніж визначено у чинному законодавстві.
Нагадаємо, у зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року.
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