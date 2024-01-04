«Ощадбанк» зробив важливе пояснення щодо переказів між платіжними картками – що потрібно знати українцям.

«Ощадбанк» попередив клієнтів, у якому разі може статися затримка переказу, пише Politeka.net.

Так, один з клієнтів «Ощадбанк» повідомив про неприємну ситуацію і запитав, скільки часу це може зайняти.

«Скільки часу повинне тривати блокування переказу з карти на карту у 2,5 т. грн? Таке враження, що його перевірку виконують вручну», - зазначив клієнт на офіційній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

В «Ощадбанк» пояснили, чому саме може статися затримка.

«Зазвичай, перекази між платіжними картками проводяться миттєво. Якщо ж це міжбанківський переказ (між різними фінансовими установами) або платіж виконаний за реквізитами рахунку, на виконання цієї операції потрібен час», - відповіли в «Ощадбанк».

Також в «Ощадбанк» додали, що повне фінансове списання коштів по операції може тривати від декількох годин до кількох днів.

Але, підкреслили в «Ощадбанк», не більше ніж визначено у чинному законодавстві.

Нагадаємо, у зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року.

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