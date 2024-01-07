Компенсація надається тим особам, які повністю або частково самостійно здійснили ремонт за власні кошти.

З 1 січня 2024 року українські громадяни можуть отримати компенсацію за власні кошти, витрачені на ремонт житла, яке пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації. Про це говориться у публікації Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Компенсація надається тим особам, які повністю чи частково самостійно здійснили ремонт за власні кошти. Серед видів робіт, що підлягають компенсації, вказано придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна.

У випадку, якщо ремонт виконано частково, отримувач може подати дві окремі заяви: першу – щодо завершеної частини ремонтних робіт, та другу – для тієї частини, яка залишилася невідремонтованою на момент подання заяви.

Заяви на отримання компенсації подаються через додаток Дія, а порядок подання документів аналогічний тому, що використовується для програми єВідновлення стосовно зруйнованого житла.

Розрахунок компенсації здійснюється Комісією на основі перевірки інформації в Реєстрі пошкодженого майна та оцінки обсягів пошкоджень об’єкта нерухомого майна. Під час огляду важливо зафіксувати факт виконання ремонтних робіт, а також врахувати обсяги зроблених робіт і проведену фотофіксацію.

Учасникам ремонту дозволяється надавати пояснення та документи під час огляду, і відсутність певних документів не є підставою для відмови в компенсації за проведений ремонт.

Важливо відзначити, що у випадку, якщо особа вже отримала грошову або матеріальну допомогу від благодійних організацій, місцевих органів або інших джерел на виконання ремонтних робіт, компенсація не надається. Виплата компенсації за ремонт відбувається єдиним платежем.

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