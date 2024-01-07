Компенсация предоставляется тем лицам, полностью или частично самостоятельно осуществившим ремонт за собственные средства.

С 1 января 2024 года украинские граждане могут получить компенсацию за собственные средства, потраченные на ремонт жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации. Об этом говорится в публикации Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Компенсация предоставляется тем лицам, полностью или частично самостоятельно осуществившим ремонт за собственные средства. Среди видов работ, подлежащих компенсации, указано приобретение строительной продукции и выполнение текущего или капитального ремонта на объекте недвижимого имущества.

В случае, если ремонт выполнен частично, получатель может подать два отдельных заявления: первое – по завершенной части ремонтных работ, и второе – для той части, которая осталась неотремонтированной на момент подачи заявления.

Заявления на получение компенсации подаются через приложение Дія, а порядок подачи документов аналогичен тому, что используется для программы есть Восстановление по разрушенному жилью.

Расчет компенсации производится Комиссией на основе проверки информации в Реестре поврежденного имущества и оценки объемов повреждений объекта недвижимого имущества. При осмотре важно зафиксировать факт выполнения ремонтных работ, а также учесть объемы произведенных работ и проведенную фотофиксацию.

Участникам ремонта разрешается предоставлять пояснения и документы при осмотре, и отсутствие определенных документов не является основанием для отказа в компенсации за произведенный ремонт.

Важно отметить, что в случае, если лицо уже получило денежную или материальную помощь от благотворительных организаций, местных органов или других источников на выполнение ремонтных работ, компенсация не предоставляется. Выплата компенсации за ремонт производится единым платежом.

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