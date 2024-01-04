За минулу добу сталося майже 60 бойових зіткнень, з’явилися важливі подробиці з фронту.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, а на Бахмутському напрямку тривають бої поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного, а на Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

У свою чергу аналітики Deep State повідомляють, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує тиснути біля Хромового та південніше Богданівки. Частину позицій було втрачено.

Також росіяни наступали біля Кліщіївки та Андріївки.

«Біля висот Кліщіївки все вдалося відбити, а біля Андріївки ворогу вдалося покращити тактичне положення біля залізниці», - повідомили в телеграм-каналі Deep State.

На Запорізькому напрямку бої тривають західніше Роботиного, зх та пн-зх Вербового.

«Вдалося відбити деякі позиції біля Вербового», - йдеться у зведенні.

Аналітики стверджують, що на період так званих новорічних свят ворог суттєво знизив інтенсивність боїв.

«Швидше за все, після московського різдва активні бойові дії знову поновляться. Так, як техніку продовжують перекидати з території московії на ТОТ. Більше того, відбувається нарощення окупаційної армії за рахунок зменшення втрат, яке є наслідком зменшення інтенсивності бойових дій», - попереджають в Deep State.

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