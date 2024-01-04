Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, а на Бахмутском направлении продолжаются бои вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
Кроме того, на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботиного, а на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки.
На Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
В свою очередь аналитики Deep State сообщают, что на Бахмутском направлении враг продолжает давить возле Хромового и южнее Богдановки. Часть позиций была потеряна.
Также россияне наступали возле Клещиевки и Андреевки.
«Возле высот Клещиевки все удалось отбить, а возле Андреевки врагу удалось улучшить тактическое положение у железной дороги», - сообщили в телеграмм-канале Deep State.
На Запорожском направлении бои продолжаются западнее Роботиного, зх и пн-зх Вербового.
«Удалось отбить некоторые позиции у Вербового», – говорится в сводке.
Аналитики утверждают, что в период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев.
«Скорее всего, после московского рождества активные боевые действия снова возобновятся. Так, как технику продолжают перебрасывать с территории московии на ТОТ. Более того, происходит наращивание оккупационной армии за счет уменьшения потерь, которое является следствием уменьшения интенсивности боевых действий», - предупреждают в Deep State.
Последние новости Украины:
У россиян новый план – потеря этих населенных пунктов повлияет на ход боев.
Также сообщалось, что растет количество жертв ужасного удара по Киеву.
Раздача повесток на блокпостах - в полиции сделали разъяснение.