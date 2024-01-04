За прошедшие сутки произошло почти 60 боевых столкновений, появились важные подробности с фронта.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, а на Бахмутском направлении продолжаются бои вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботиного, а на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки.

На Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В свою очередь аналитики Deep State сообщают, что на Бахмутском направлении враг продолжает давить возле Хромового и южнее Богдановки. Часть позиций была потеряна.

Также россияне наступали возле Клещиевки и Андреевки.

«Возле высот Клещиевки все удалось отбить, а возле Андреевки врагу удалось улучшить тактическое положение у железной дороги», - сообщили в телеграмм-канале Deep State.

На Запорожском направлении бои продолжаются западнее Роботиного, зх и пн-зх Вербового.

«Удалось отбить некоторые позиции у Вербового», – говорится в сводке.

Аналитики утверждают, что в период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев.

«Скорее всего, после московского рождества активные боевые действия снова возобновятся. Так, как технику продолжают перебрасывать с территории московии на ТОТ. Более того, происходит наращивание оккупационной армии за счет уменьшения потерь, которое является следствием уменьшения интенсивности боевых действий», - предупреждают в Deep State.

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