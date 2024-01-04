Відома танцюристка, багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася простим і перевіреним рецептом святкової качки.

Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" на новорічні свята приготувала апетитну запечену качку, і багато підписників почали розпитувати щодо рецепту.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова вирішила поділитися власним рецептом святкової качки, записавши весь процес приготування на відео (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Для цього рецепту Ілона Гвоздьова бере такі інгредієнти:

качка - тушка приблизно 2,3 кг

яблука - 2 шт.

Для маринаду:

соєвий соус

мед

прованські трави

приправа до курки

сік і цедра одного апельсина

лавровий лист

біле вино

духмяний перець горошком

мелена кориця

сіль

Спершу Ілона Гвоздьова нарізає яблука кубиками та кладе їх всередину качки для смаку та аромату.

Добре змащуємо качку медом, натираємо сіллю, приправами до курки, прованськими травами, корицею та викладаємо птицю в утятницю.

Поливаємо качку соєвим соусом, білим вином, додаємо сік і цедру апельсина, лавровий лист, духмяний перець горошком, накриваємо та ставимо в холодильник маринуватися на 24 години.

Ілона Гвоздьова перекладає качку в форму для запікання та відправляє її в розігріту до 170 градусів духовку, не накриваючи, до готовності та золотистої скоринки.

Українці в коментарях захоплюються тим, яка, виявляється, з танцюристки вправна господиня, та жартують, що хотіли б опинитися на місці качки, аби отримати такий чудовий масаж.

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