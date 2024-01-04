Илона Гвоздева из "Танці з зірками" на новогодние праздники приготовила аппетитную запеченную утку, и много подписчиков начали расспрашивать о рецепте.
В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева решила поделиться собственным рецептом праздничной утки, записав весь процесс приготовления на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Илона Гвоздева берет следующие ингредиенты:
- утка – тушка примерно 2,3 кг
- яблоки – 2 шт.
Для маринада:
- соевый соус
- мед
- прованские травы
- приправа к курице
- сок и цедра одного апельсина
- лавровый лист
- белое вино
- ароматный перец горошком
- молотая корица
- соль
Сначала Илона Гвоздева нарезает яблоки кубиками и кладет внутрь утки для вкуса и аромата.
Хорошо смазываем утку медом, натираем солью, приправами к курице, прованскими травами, корицей и выкладываем птицу в утятницу.
Поливаем утку соевым соусом, белым вином, добавляем сок и цедру апельсина, лавровый лист, душистый перец горошком, накрываем и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.
Илона Гвоздева перекладывает утку в форму для запекания и отправляет ее в разогретую до 170 градусов духовку, не накрывая, до готовности и золотистой корочки.
Украинцы в комментариях восхищаются тем, какаяя, оказывается, из танцовщицы хорошая хозяйка, и шутят, что хотели бы оказаться на месте утки, чтобы получить такой замечательный массаж.
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