Илона Гвоздева из "Танці з зірками" на новогодние праздники приготовила аппетитную запеченную утку, и много подписчиков начали расспрашивать о рецепте.

В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева решила поделиться собственным рецептом праздничной утки, записав весь процесс приготовления на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Илона Гвоздева берет следующие ингредиенты:

  • утка – тушка примерно 2,3 кг
  • яблоки – 2 шт.

Для маринада:

  • соевый соус
  • мед
  • прованские травы
  • приправа к курице
  • сок и цедра одного апельсина
  • лавровый лист
  • белое вино
  • ароматный перец горошком
  • молотая корица
  • соль

Илона Гвоздева

Сначала Илона Гвоздева нарезает яблоки кубиками и кладет внутрь утки для вкуса и аромата.

Хорошо смазываем утку медом, натираем солью, приправами к курице, прованскими травами, корицей и выкладываем птицу в утятницу.

Поливаем утку соевым соусом, белым вином, добавляем сок и цедру апельсина, лавровый лист, душистый перец горошком, накрываем и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.

рецепт утки

Илона Гвоздева перекладывает утку в форму для запекания и отправляет ее в разогретую до 170 градусов духовку, не накрывая, до готовности и золотистой корочки.

Украинцы в комментариях восхищаются тем, какаяя, оказывается, из танцовщицы хорошая хозяйка, и шутят, что хотели бы оказаться на месте утки, чтобы получить такой замечательный массаж.

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