Известная танцовщица, многократная участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась простым и проверенным рецептом праздничной утки.

Илона Гвоздева из "Танці з зірками" на новогодние праздники приготовила аппетитную запеченную утку, и много подписчиков начали расспрашивать о рецепте.

В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева решила поделиться собственным рецептом праздничной утки, записав весь процесс приготовления на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Илона Гвоздева берет следующие ингредиенты:

утка – тушка примерно 2,3 кг

яблоки – 2 шт.

Для маринада:

соевый соус

мед

прованские травы

приправа к курице

сок и цедра одного апельсина

лавровый лист

белое вино

ароматный перец горошком

молотая корица

соль

Сначала Илона Гвоздева нарезает яблоки кубиками и кладет внутрь утки для вкуса и аромата.

Хорошо смазываем утку медом, натираем солью, приправами к курице, прованскими травами, корицей и выкладываем птицу в утятницу.

Поливаем утку соевым соусом, белым вином, добавляем сок и цедру апельсина, лавровый лист, душистый перец горошком, накрываем и ставим в холодильник мариноваться на 24 часа.

Илона Гвоздева перекладывает утку в форму для запекания и отправляет ее в разогретую до 170 градусов духовку, не накрывая, до готовности и золотистой корочки.

Украинцы в комментариях восхищаются тем, какаяя, оказывается, из танцовщицы хорошая хозяйка, и шутят, что хотели бы оказаться на месте утки, чтобы получить такой замечательный массаж.

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