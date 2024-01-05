Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" зауважив, перед святом Дня всіх закоханих можна придумати смачне та солодке частування, яке добре відійде до чаю.

Рецепт смаженого печива "Сердечко" від Мастер Шефа:

Інгредієнти:

100 г вершкового масла;

125 г води;

125 г молока;

2 г солі;

5 г цукру;

150 г пшеничного борошна;

4-5 яєць;

1 літр олії для фритюру;

Шоколадний соус.

Приготування:

У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте воду, молоко, сіль та цукор. Доведіть суміш до кипіння, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Швидко всипте муку|борошно| в сотейник і замішуйте тісто до утворення однорідної маси. Коли на дні з'явиться золота скоринка, зніміть з вогню.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво Розповідає, трохи остудіть масу, щоб яйця не згорнулися, потім вбивайте по одному яйцю, ретельно перемішуючи. Досягніть консистенції, що нагадує "язичок" на лопатці.

Використовуючи кондитерський мішок, викладіть форму серця на підготовлену поверхню.

Розігрійте масло для фритюру до золотистої скоринки та обсмажуйте печиво "Сердечка" до золотистої кірки.

Подавайте готове печиво із шоколадним соусом, додає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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