"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить кисло-сладкий соус (Sweet-Chili), который добавит блюдам азиатских ноток.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

70 г яблочного уксуса

70 г воды

70 г сахара

1 ст. ложка сеченного перца чили

1 ст. ложка сеченного сладкого перца (можно использовать перцы разных цветов, тогда соус очень красивый)

2 ст. ложки мелко нарезанного чеснока

1 ч. ложка измельченного имбиря

1 ст. ложка кукурузного крахмала (20 г) + 30 г воды

по желанию можно добавить 30 г кетчупа и пару капель соевого соуса.

соль по вкусу

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет сахар в сотейник и растапливает на высоком огне, пока он не карамелизируется, почти не помешивая. Затем добавляем воду, уксус и осторожно перемешиваем, чтобы карамель соединилась с жидкостью.

Далее судья "Мастер Шеф" Ярославский добавляет очень мелко нарезанные перцы, чеснок, имбирь и доводит эту смесь до кипения. Добавляем крахмал, растворенный в воде, и снова доводим до кипения – смесь станет более густой и прозрачной.

Соус нужно отведать, добавить соль по вкусу и при необходимости еще сахара, уксуса или перца чили. Для более насыщенного вкуса и цвета "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет несколько капель соевого соуса и кетчупа.

Готовый кисло-сладкий соус следует охладить и можно пользоваться.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.