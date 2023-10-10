"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить кисло-сладкий соус (Sweet-Chili), который добавит блюдам азиатских ноток.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 70 г яблочного уксуса
- 70 г воды
- 70 г сахара
- 1 ст. ложка сеченного перца чили
- 1 ст. ложка сеченного сладкого перца (можно использовать перцы разных цветов, тогда соус очень красивый)
- 2 ст. ложки мелко нарезанного чеснока
- 1 ч. ложка измельченного имбиря
- 1 ст. ложка кукурузного крахмала (20 г) + 30 г воды
- по желанию можно добавить 30 г кетчупа и пару капель соевого соуса.
- соль по вкусу
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет сахар в сотейник и растапливает на высоком огне, пока он не карамелизируется, почти не помешивая. Затем добавляем воду, уксус и осторожно перемешиваем, чтобы карамель соединилась с жидкостью.
Далее судья "Мастер Шеф" Ярославский добавляет очень мелко нарезанные перцы, чеснок, имбирь и доводит эту смесь до кипения. Добавляем крахмал, растворенный в воде, и снова доводим до кипения – смесь станет более густой и прозрачной.
Соус нужно отведать, добавить соль по вкусу и при необходимости еще сахара, уксуса или перца чили. Для более насыщенного вкуса и цвета "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет несколько капель соевого соуса и кетчупа.
Готовый кисло-сладкий соус следует охладить и можно пользоваться.
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