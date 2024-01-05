В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" подметил, перед праздником Дня всех влюбленных можно придумать вкусное и сладкое угощение, которое хорошо одойдет к чаю.

Рецепт жареного печенья "Сердечка" от Мастер Шефа:

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

125 г воды;

125 г молока;

2 г соли;

5 г сахара;

150 г пшеничной муки;

4–5 яиц;

1 литр масла для фритюра;

Шоколадный соус.

Приготовление:

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте воду, молоко, соль и сахар. Доведите смесь до кипения, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Быстро всыпьте муку в сотейник и замешивайте тесто до образования однородной массы. Когда на дне появится золотистая корочка, снимите с огня.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, немного остудите массу, чтобы яйца не свернулись, затем вбивайте по одному яйцу, тщательно перемешивая. Добейтесь консистенции, напоминающей "язычок" на лопатке.

Используя кондитерский мешок, выложите форму сердечек на подготовленную поверхность.

Разогрейте масло для фритюра до золотистой корочки и обжаривайте печенье "Сердечка" до золотистой корки.

Подавайте готовое печенье с шоколадным соусом, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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