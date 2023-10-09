В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить трендовую фету с яйцом.

"Не знаете, что приготовить на завтрак, чтобы было не только вкусно, но и красиво? Этот рецепт для вас! Ведь когда завтрак выглядит эстетично и аппетитно, то настроение на весь день гарантировано", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво .

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Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀

• Фета – 50 г

• Яйцо – 1 шт.

• Пита – 1 шт.

• Авокадо – 1/2 шт.

• Сок лайма – 5 г

• Соль/перец – по вкусу

• Несколько веточек кинзы

Питу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво немного поджаривает на сковороде.

Разминаем авокадо, добавляем соль и перец, поливаем соком лайма и перемешиваем.

На сковороду выкладываем кусочки феты, сверху вбиваем яйцо и жарим под закрытой крышкой, чтобы желток остался жидким.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на питу начинку из авокадо, обжаренную фету с яйцом, немного измельченной зелени и складывает питу вдвое - завтрак готов, можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф" Хименеса-Браво:

"Замечательно!! Завтра сделаю! Спасибо за отличную идею!";

"Нашим любимым завтраком стал лаваш с тунцом, шпинатом и яйцами, который выкладывали раньше";

"Жарить фету?)интересно 🔥".

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