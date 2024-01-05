Великі обсяги продукції на зберіганні та підвищення витрат на виробництво та енергоносії привели до збільшення ціни.

Вартість українського часнику тримається на високому рівні протягом останнього року, і це пов'язано з різними факторами, що впливають на ринок. Також пысля нового року міняється ціна на цибулю. Про це мовиться на сайті Мінфін.

Серед торгових мереж, Metro пропонує часник за 131,15 грн, Auchan за 139,00 грн, Novus за 125,00 грн, Varus за 129,90 грн, а Megamarket за 143,90 грн. Середня ціна на часник становить 133,79 грн, що трошки вище, ніж минулого місяця, коли вона складала 128,78 грн за кілограм.

Щодо ріпчастої цибулі, найдешевше її можна придбати у Novus за 10,99 грн/кг та у Сільпо за 13,00 грн/кг. Auchan та Фора продають по 15,90 грн/кг, а ЕКО Маркет - по 17,90 грн/кг.

Експерт Тетяна Попович надає пояснення щодо здорожчання часнику, вказуючи на зменшення площі під насадженнями, великі обсяги продукції на зберіганні та підвищення витрат на виробництво та енергоносії.

Аналітик Гопка додає, що вартість цибулі може зрости у 2024 році, досягнувши 40 гривень за кілограм весною, але не більше цієї суми до кінця року. Україна себе забезпечує продовольством на 92%. З інших країн завозять тільки рибу, екзотичні фрукти, сіль. Тим часом в Україні є достатня кількість продуктів, які можна навіть експортувати. Але проблема насправді полягає в цінах.

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