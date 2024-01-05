Большие объемы продукции на хранение и повышение затрат на производство и энергоносители привели к увеличению цены.

Стоимость украинского чеснока держится на высоком уровне в течение последнего года, и это связано с различными факторами, влияющими на рынок. Также после нового года меняется цена на лук. Об этом говорится на сайте Минфин.

Среди торговых сетей Metro предлагает чеснок за 131,15 грн, Auchan за 139,00 грн, Novus за 125,00 грн, Varus за 129,90 грн, а Megamarket за 143,90 грн. Средняя цена на чеснок составляет 133,79 грн, что немного выше, чем в прошлом месяце, когда она составляла 128,78 грн за килограмм.

Что касается репчатого лука, то дешевле всего его можно приобрести у Novus за 10,99 грн/кг и у Сильпо за 13,00 грн/кг. Auchan и Фора продают по 15,90 грн/кг, а ЭКО Маркет – по 17,90 грн/кг.

Эксперт Татьяна Попович дает объяснения по удорожанию чеснока, указывая на уменьшение площади под насаждениями, большие объемы продукции на хранение и повышение затрат на производство и энергоносители.

Аналитик Гопка добавляет, что стоимость лука может возрасти в 2024 году, достигнув 40 гривен за килограмм весной, но не больше этой суммы до конца года. Украина обеспечивает себя продовольствием на 92%. Из других стран завозят только рыбу, экзотические фрукты, соль. Между тем в Украине достаточно продуктов, которые можно даже экспортировать. Но проблема действительно заключается в ценах.

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