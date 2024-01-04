Зірка шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ніжний десерт з безе. Цей десерт "Павлова" з меренгою та ягідним кремом обіцяє стати ідеальним завершенням вечері, вважає "Мастер Шеф" Мартиновська.
Інгредієнти для безе:
- 150 г яєчних білків
- 150 г цукру
- 150 г цукрової пудри
- 2 г солі
- 2 г лимонного соку
Інгредієнти для крему:
- 200 г маскарпоне (або пива Філадельфія)
- 50 г цукрової пудри
- 150 г вершків
- Сік та цедра лимона або лайма (за смаком)
- Ягоди для прикраси (полуниця, малина, чорниця та ін.)
Інструкції:
Приготування меренги:
Розігрійте духовку до 130 градусів.
Збийте яєчні білки в щільну піну, додайте сіль та лимонний сік, ділиться "Мастер Шеф" Мартиновська.
Поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати, до одержання блискучої та щільної маси.
Останнім додайте цукрову пудру, акуратно перемішуючи.
Формування меренги:
"Мастер Шеф" Мартиновська розповіла, викладіть меренгу на лист, попередньо покритий пергаментним папером або силіконовим листом.
Розтягніть меренгу по всій площині за допомогою спатули чи ножа.
Випікання:
Помістіть деко в розігріту духовку на 30 хвилин при 130 градусах.
Вимкніть духовку і дайте меренгу охолонути всередині.
Приготування крему:
У мисці збийте маскарпоне (або сир Філадельфія) із цукровою пудрою до отримання однорідної маси.
Поступово додавайте вершки, лимонний або лаймовий сік і цедру, продовжуючи збивати, поки не вийде м'який крем, додає Мастер Шеф Мартиновська.
Подання:
Остудіть меренг, поламайте її на великі шматки.
Викладіть меренгу на тарілку або тацю, полийте кремом.
Прикрасьте ягодами та подавайте відразу, ділиться "Мастер Шеф" Мартиновська.
Останні новини України:
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська дала покращений рецепт фаршированих помідорів.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт трендової страви для сніданку.