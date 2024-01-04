Переможниця 3 сезону та суддя кулінарного проекту "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська дала рецепт ніжного десерту з безе.

Зірка шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ніжний десерт з безе. Цей десерт "Павлова" з меренгою та ягідним кремом обіцяє стати ідеальним завершенням вечері, вважає "Мастер Шеф" Мартиновська.

Інгредієнти для безе:

150 г яєчних білків

150 г цукру

150 г цукрової пудри

2 г солі

2 г лимонного соку

Інгредієнти для крему:

200 г маскарпоне (або пива Філадельфія)

50 г цукрової пудри

150 г вершків

Сік та цедра лимона або лайма (за смаком)

Ягоди для прикраси (полуниця, малина, чорниця та ін.)

Інструкції:

Приготування меренги:

Розігрійте духовку до 130 градусів.

Збийте яєчні білки в щільну піну, додайте сіль та лимонний сік, ділиться "Мастер Шеф" Мартиновська.

Поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати, до одержання блискучої та щільної маси.

Останнім додайте цукрову пудру, акуратно перемішуючи.

Формування меренги:

"Мастер Шеф" Мартиновська розповіла, викладіть меренгу на лист, попередньо покритий пергаментним папером або силіконовим листом.

Розтягніть меренгу по всій площині за допомогою спатули чи ножа.

Випікання:

Помістіть деко в розігріту духовку на 30 хвилин при 130 градусах.

Вимкніть духовку і дайте меренгу охолонути всередині.

Приготування крему:

У мисці збийте маскарпоне (або сир Філадельфія) із цукровою пудрою до отримання однорідної маси.

Поступово додавайте вершки, лимонний або лаймовий сік і цедру, продовжуючи збивати, поки не вийде м'який крем, додає Мастер Шеф Мартиновська.

Подання:

Остудіть меренг, поламайте її на великі шматки.

Викладіть меренгу на тарілку або тацю, полийте кремом.

Прикрасьте ягодами та подавайте відразу, ділиться "Мастер Шеф" Мартиновська.

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