Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нежный десерт с безе. Этот десерт "Павлова" с меренгой и ягодным кремом обещает стать идеальным завершением ужина, считает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Ингредиенты для безе:
- 150 г яичных белков
- 150 г сахара
- 150 г сахарной пудры
- 2 г соли
- 2 г лимонного сока
Ингредиенты для крема:
- 200 г маскарпоне (или сыра Филадельфия)
- 50 г сахарной пудры
- 150 г сливок
- Сок и цедра лимона или лайма (по вкусу)
- Ягоды для украшения (клубника, малина, черника и др.)
Инструкции:
Приготовление меренги:
Разогрейте духовку до 130 градусов.
Взбейте яичные белки в плотную пену, добавьте соль и лимонный сок, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до получения блестящей и плотной массы.
Последним добавьте сахарную пудру, аккуратно перемешивая.
Формирование меренги:
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказала, выложите меренгу на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой или силиконовым листом.
Растяните меренгу по всей плоскости с помощью спатулы или ножа.
Выпекание:
Поместите противень в предварительно разогретую духовку на 30 минут при 130 градусах.
Отключите духовку и дайте меренге остыть внутри.
Приготовление крема:
В миске взбейте маскарпоне (или сыр Филадельфия) с сахарной пудрой до получения однородной массы.
Постепенно добавляйте сливки, лимонный или лаймовый сок и цедру, продолжая взбивать, пока не получится мягкий крем, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.
Подача:
Остудите меренгу, поломайте ее на крупные куски.
Выложите меренгу на тарелку или поднос, полейте кремом.
Украсьте ягодами и подавайте сразу, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
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