Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт нежного десерта с безе.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нежный десерт с безе. Этот десерт "Павлова" с меренгой и ягодным кремом обещает стать идеальным завершением ужина, считает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты для безе:

150 г яичных белков

150 г сахара

150 г сахарной пудры

2 г соли

2 г лимонного сока

Ингредиенты для крема:

200 г маскарпоне (или сыра Филадельфия)

50 г сахарной пудры

150 г сливок

Сок и цедра лимона или лайма (по вкусу)

Ягоды для украшения (клубника, малина, черника и др.)

Инструкции:

Приготовление меренги:

Разогрейте духовку до 130 градусов.

Взбейте яичные белки в плотную пену, добавьте соль и лимонный сок, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до получения блестящей и плотной массы.

Последним добавьте сахарную пудру, аккуратно перемешивая.

Формирование меренги:

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказала, выложите меренгу на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой или силиконовым листом.

Растяните меренгу по всей плоскости с помощью спатулы или ножа.

Выпекание:

Поместите противень в предварительно разогретую духовку на 30 минут при 130 градусах.

Отключите духовку и дайте меренге остыть внутри.

Приготовление крема:

В миске взбейте маскарпоне (или сыр Филадельфия) с сахарной пудрой до получения однородной массы.

Постепенно добавляйте сливки, лимонный или лаймовый сок и цедру, продолжая взбивать, пока не получится мягкий крем, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подача:

Остудите меренгу, поломайте ее на крупные куски.

Выложите меренгу на тарелку или поднос, полейте кремом.

Украсьте ягодами и подавайте сразу, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

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