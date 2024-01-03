Українська столиця оговтуєтсья від нових безжальних атак з боку російських загарбників.

Так, на ранок 3 січня в Києві ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв. м.

«Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій», - розповіли столичні рятувальники.

Внаслідок ракнтної атаки, нагадаємо, постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

«Загалом по Києву постраждало 50 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи», - повідомили рятувальники оновлені дані.

Додамо, у будинку в Солом’янському районі внаслідок ракетної атаки 2 січня постраждала 321 квартира, 7 квартир вигоріли повністю. Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Раніше в КМВА повідомили, що зросла кількістьзагиблих людей, які стали жертвами ракетної атаки 29 грудня.

Стало відомо, що в лікарні померла ще одна людина, яка отримала важкі травми внаслідок обстрілу.

«Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення», - повідомили в КМВА.

Додамо, лише за кілька цих днів, від 29 грудня і по 2 грудня Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та понад 200 «шахедів».

«Ще жодна держава не відбивала подібних ударів – комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 «кинджалів», - підкреслював президент України Володимир Зеленський.

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