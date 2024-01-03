Украинская столица оправляется от новых безжалостных атак со стороны российских захватчиков.

Так, к утру 3 января в Киеве ликвидировано возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв. м.

«Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций», – рассказали столичные спасатели.

В результате ракетной атаки, напомним, пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

«В общей сложности по Киеву пострадало 50 человек. Два человека погибли. Спасены 57 человек, на свежий воздух выведены 134 человека», - сообщили спасатели обновленные данные.

Добавим, в доме в Соломенском районе в результате ракетной атаки 2 января пострадала 321 квартира, 7 квартир выгорели полностью. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Ранее в КГВА сообщили, что возросло количество погибших людей, ставших жертвами ракетной атаки 29 декабря.

Стало известно, что в больнице скончался еще один человек, получивший тяжелые травмы в результате обстрела.

«Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения», - сообщили в КГВА.

Добавим, всего за несколько этих дней, с 29 декабря по 2 декабря Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 «шахедов».

«Еще ни одно государство не отбивало подобных ударов – комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические. Только за сегодня сбито 10 «кинжалов», – подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский.

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