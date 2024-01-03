Акторка і телеведуча Ольга Сумська розповіла, що обірвалося життя талановитої української красуні і спортсменки.

Ольга Сумська на своїй сторінці в Інстаграм повідомила про трагічну загибель молодої спортсменки Вікторії Котлярової, пише Politeka.net.

Колишня українська футболістка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня. Дівчина загинула разом із мамою Людмилою.

Вікторія виступала за низку українських клубів – київський «Атес», чернігівський «Спартак», уманський «Ятрань-Берестівець».

Через три тижні Вікторії мало виповнитися 28 років.

«Світла пам’ять!», - написала Ольга Сумська, опублікувавши фото загиблої спортсменки.

Додамо, що продовжує зростати кількість жертв атаки на Київ 29 грудня.

Третього січня в КМВА повідомили, що в лікарні від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла ще одна людина.

«Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення», - озвучили оновлені страшні дані в КМВА.

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