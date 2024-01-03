Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, что оборвалась жизнь талантливой украинской красавицы и спортсменки.

Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм сообщила о трагической гибели молодой спортсменки Виктории Котляровой, пишет Politeka.net.

Бывшая украинская футболистка погибла в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря. Девушка погибла вместе с мамой Людмилой.

Виктория выступала за ряд украинских клубов – киевский «Атес», черниговский «Спартак», уманский «Ятрань-Берестовец».

Через три недели Виктории должно было исполниться 28 лет.

«Светлая память!», - написала Ольга Сумская, опубликовав фото погибшей спортсменки.

Добавим, что продолжает расти количество жертв атаки на Киев 29 декабря.

Третьего января в КГВА сообщили, что в больнице от полученных травм в результате обстрела 29 декабря скончался еще один человек.

«Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения», - озвучили обновленные страшные данные в КГВА.

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