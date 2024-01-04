З початку 2024 року в Україні велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить можливість отримання допомоги від держави. Уряд прийняв рішення скасувати виплати допомоги згідно з Постановою № 709 КМУ "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб". Стало відомо, хто саме втратить гроші вже в 2024 році.

Зокрема, це стосуватиметься переселенців, які відбувають термін позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Крім того, державну допомогу більше не отримають ВПО, які:

придбали нерухомість вартістю понад 100 тисяч гривень (за винятком житла, отриманого коштом державного або місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб із роком випуску менше ніж 5 років (за винятком машин, куплених і переданих на потреби Збройних Сил України);

володіють власною нерухомістю площею понад 13,65 м² на кожного члена сім'ї в місцях, де не ведуться бойові дії або які не окуповані;

придбали іноземну валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень;

мають на депозиті кошти на суму понад 100 тисяч гривень.

Варто зазначити, що з 1 січня не передбачено змін щодо отримання допомоги на проживання для внутрішніх переселенців. Тож суми, які вони можуть отримати, не змінилися.

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