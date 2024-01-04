С начала 2024 года в Украине большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет возможность получения помощи от государства. Правительство приняло решение отменить выплаты пособий согласно Постановлению № 709 КМУ "О поддержке внутренне перемещенных лиц". Стало известно, кто потеряет деньги уже в 2024 году.

В частности, это касается переселенцев, отбывающих срок лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

Кроме того, государственную помощь больше не получат ВПЛ, которые:

приобрели недвижимость стоимостью более 100 тысяч гривен (за исключением жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство с годом выпуска менее 5 лет (за исключением машин, купленных и переданных на нужды Вооруженных Сил Украины);

владеют собственной недвижимостью площадью свыше 13,65 м² на каждого члена семьи в местах, где не ведутся боевые действия или не оккупированы;

приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тысяч гривен;

имеют на депозите средства на сумму более 100 тысяч гривен.

Следует отметить, что с 1 января не предусмотрены изменения в получении помощи на проживание для внутренних переселенцев. Так что суммы, которые они могут получить, не изменились.

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