Як повідомляє Politeka.net, Київ засипало уламками російських ракет.
Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському р-ні - на відкритій території.
В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;
В Оболонському р-ні на нежитлову забудову.
В Подільскому районі пошкоджено газову трубу.
Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі.
У Солом’янському районі є постраждалі.
«Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці», - повідомив мер міста Віталій Кличко.
Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах
«Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло», - йдеться у терміновому попередженні ДТЕК.
Мешканці Києва повідомляють про сильні пожежі, які спалахнули внслідок атаки.
Крім того, окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.
Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються.
На даний момент відомо про шістьох постраждалих.
ОНОВЛЕНО:
Вже 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.
Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
Працюють всі екстрені служби.
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