Триває масована ракетна атака, страшні вибухи лунають у Києві і Харкові.

Як повідомляє Politeka.net, Київ засипало уламками російських ракет.

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському р-ні - на відкритій території.

В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;

В Оболонському р-ні на нежитлову забудову.

В Подільскому районі пошкоджено газову трубу.

Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі.

У Солом’янському районі є постраждалі.

«Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці», - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах

«Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло», - йдеться у терміновому попередженні ДТЕК.

Мешканці Києва повідомляють про сильні пожежі, які спалахнули внслідок атаки.

Крім того, окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються.

На даний момент відомо про шістьох постраждалих.

ОНОВЛЕНО:

Вже 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Працюють всі екстрені служби.

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