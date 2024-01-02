Как сообщает Politeka.net, Киев засыпало обломками российских ракет.
В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском р-не - на открытой территории.
В Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;
В Оболонском р-не на нежилую застройку.
В Подольском районе повреждена газовая труба.
Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе.
В Соломенском районе есть пострадавшие.
«В настоящее время трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте», – сообщил мэр города Виталий Кличко.
Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах
«Как только ситуация безопасная позволит, обязательно вернем всем свет», - говорится в срочном предупреждении ДТЭК.
Жители Киева сообщают о сильных пожарах, вспыхнувших в результате атаки.
Кроме того, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города.
Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются.
На данный момент известно о шести пострадавших.