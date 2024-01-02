Російські загарбники атакують ракетами, українців благають перебувати в укриттях, не нехтувати без пекою.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, росіяни здійснили пуски ракет з літаків Ту-95МС.

Зокрема, страшні вибухи гримлять у Києві – у столиці працює ППО.

Моніторингові канали попереджають: «багато ракет».

У свою чергу мер Київа Віталій Кличко повідомляє, що в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

Крім того, лунають вибухи на Оболоні.

За даними моніторингів, ракети, що були зафіксовані на Житомирщині також змінили курс на Київ.

Також станом на зараз у повітрі 4х МіГ-31К.

Під ворожим вогнем також Хакрів - у місті лунають вибухи.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!", - йдеться у терміновому повідомленні Харківської ОДА.

ОНОВЛЕНО:

Внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі - решти впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському р-ні - на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.





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