Российские захватчики атакуют ракетами, украинцев умоляют находиться в укрытиях, не пренебрегать без жгучей.

Как сообщают в Воздушных силах ВС Украины, россияне совершили пуски ракет с самолетов Ту-95МС.

В частности, страшные взрывы гремят в Киеве – в столице работает ПВО.

Мониторинговые каналы предупреждают: «много ракет».

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

Кроме того, раздаются взрывы на Оболони.

По данным мониторингов, ракеты, зафиксированные на Житомирщине, также изменили курс на Киев.

Также по состоянию на данный момент в воздухе 4х МиГ-31К.

Под вражеским огнем также Хакров - в городе раздаются взрывы.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!", - говорится в срочном сообщении Харьковской ОГА.

ОБНОВЛЕНО:

В результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском р-не на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе – обломки упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском р-не – на открытом участке. Оперативные службы следуют на места.

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