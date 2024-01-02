У Мінсоцполітики пояснили, яких саме виплат це стосуватиметься та на які суми можуть розраховувати батьки.

У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на 2024 рік, розмір виплат на дітей також зросте. Міністерство соціальної політики уточнило, на які саме виплати це вплине та які суми можуть очікувати батьки.

Отже, розмір прожиткового мінімуму для дітей на 2024 рік складатиме:

Для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривні.

Тимчасова допомога буде надаватися дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме. Розмір цієї допомоги розраховуватиметься так само, як і при виплатах одиноким матерям.

Виплата на дітей одиноким матерям надаватиметься в розмірі, різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір виплати у 2024 році буде такий:

Для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Також важливо врахувати розмір допомоги на дітей, над якими встановлені опіка чи піклування, що також залежатиме від прожиткового мінімуму та зміниться з 1 січня 2024 року:

Для дітей до 6 років – 6 407,5 гривні, для інвалідів – 8 970,5 гривні;

Для дітей від 6 до 18 років – 7 990 гривень та 11 186 гривень відповідно.

Також зазначимо, що батьки новонароджених матимуть право на "Пакунок малюка", який включатиме необхідні речі для дитини, такі як підгузки, пелюшки, ковдри, шкарпетки, одяг, засоби дитячої гігієни, рушник та іграшку.

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