В Минсоцполитики объяснили, каких выплат это касается и на какие суммы могут рассчитывать родители.

В связи с увеличением прожиточного минимума на 2024 год, размер выплат на детей также возрастут. Министерство социальной политики уточнило, какие именно выплаты это повлияет и какие суммы могут ожидать родители.

Итак, размер прожиточного минимума для детей на 2024 год составит:

Для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривны.

Временная помощь будет предоставляться детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут удерживать ребенка или их место жительства неизвестно. Размер этого пособия будет рассчитываться так же, как и при выплатах одиноким матерям.

Выплата на детей одиноким матерям будет предоставляться в размере разницы между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер выплаты в 2024 году будет таким:

Для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Также важно учесть размер пособия на детей, над которыми установлены опека или попечительство, что также будет зависеть от прожиточного минимума и изменится с 1 января 2024:

Для детей до 6 лет – 6 407,5 грн, для инвалидов – 8 970,5 грн;

Для детей от 6 до 18 лет – 7990 гривен и 11186 гривен соответственно.

Также отметим, что родители новорожденных будут иметь право на "Упаковка малыша", который будет включать необходимые вещи для ребенка, такие как подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, средства детской гигиены, полотенце и игрушку.

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