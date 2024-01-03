За даними сайту Мінфін, вартість цих овочів зростає вже кілька місяців поспіль.

Вже з початку січня цього року українські супермаркети відзначилися великим підвищенням цін на деякі продукти. Під впливом зростання вартості опинилися популярні овочі, такі як картопля, помідори та огірки. За даними сайту Мінфін, вартість цих овочів зростає вже кілька місяців поспіль.

Наприкінці грудня ціна на картоплю у супермаркетах сягала 22,40 грн за кілограм. Місяцем раніше ця овочева культура коштувала 12,03 грн. Також помітно подорожчала молода картопля, ціна якої зросла з 18,95 до 30,90 грн. Рожева картопля тепер обійдеться покупцям у 25,93 грн, порівняно зі ставкою в 15,63 грн раніше. Вже в перший день січня картопля подорожчала ще на 20 копійок та продається в ціні за 22,65 грн.

Ціни на червоні помідори також суттєво змінилися. Наразі їх продають за 106,45 грн, в той час як на початку грудня ціна становила 75,20 грн. Різниця складає 31,25 грн.

Найбільше серед овочів варто відзначити підвищення цін на рожеві помідори, які зараз коштують в середньому 159 гривень. Їхня ціна становила 87,75 грн, що означає різницю у 71,25 грн.

Огірки і надалі зростають в ціні, в січні їх можна було придбати за 89 гривень за кілограм. Місяць тому ціна становила 76,14 грн. Довгоплідні огірки суттєво подорожчали, коштуючи тепер 129 гривень, порівняно з 92,63 грн у листопаді.

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