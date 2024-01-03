Уже с начала января этого года украинские супермаркеты ознаменовались большим повышением цен на некоторые продукты. Под влиянием роста стоимости оказались популярные овощи, такие как картофель, помидоры и огурцы. овощей растет уже несколько месяцев подряд.

В конце декабря цена на картофель в супермаркетах достигала 22,40 грн за килограмм. Месяцем ранее эта овощная культура стоила 12,03 грн. Также заметно подорожал молодой картофель, цена которого выросла с 18,95 до 30,90 грн. Розовый картофель теперь обойдется покупателям в 25,93 грн по сравнению со ставкой в ​​15,63 грн раньше. Уже в первый день января картофель подорожал еще на 20 копеек и продается в цене за 22,65 грн.грн.

Цены на красные помидоры тоже существенно изменились. Пока их продают за 106,45 грн, в то время как в начале декабря цена составляла 75,20 грн. Разница составляет 31,25 грн.

Больше всего овощей стоит отметить повышение цен на розовые помидоры, которые сейчас стоят в среднем 159 гривен. Их цена составляла 87,75 грн., что означает разницу в 71,25 грн.

Огурцы и дальше растут в цене, в январе их можно было приобрести за 89 гривен за килограмм. Месяц назад цена составила 76,14 грн. Долгоплодные огурцы существенно подорожали, стоя теперь 129 гривен по сравнению с 92,63 грн в ноябре.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.