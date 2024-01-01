Співачка Настя Каменських, яка раніше відверто поділилася своїм досвідом зміни ваги за останній період, вирішила підбити підсумки цього року і звернулася до українців. За словами Каменських, зараз багатьом непросто і треба якось рухатися далі, вона сама не одразу була готова до всіх змін.

«Дякую за ще один рік. Рік, повний злетів та падінь, досягнень та невдач, бурі емоцій та повного спустошення. Зараз ми точно ще на рік ближче до Перемоги і все це завдяки нашим захисникам, лікарям, волонтерам, рятувальникам та кожному, хто щодня робить свій внесок у нашу боротьбу.

За цей рік на багатьох концертах, особливо під час першої частини туру в різних містах країни, я бачила очі кожного з цих людей і знаю точно про те, скільки сил, відваг та любові до країни є у кожному з них», - написала Каменських.

Настя Каменських також висловила подяку за можливість просто мешкати щодня, за можливість допомагати, підтримувати тих, кому це потрібно. А також мріяти, пити каву, співати, творити, любити та збирати яблука з дерев у саду біля свого будинку.

«Знаю, що все тільки починається і на кожного з нас усе найкраще чекає попереду. Бо мрії ніхто відібрати не може, тому ми маємо мріяти та робити все можливе для здійснення всього задуманого» - написала Каменських.

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