Певица Настя Каменских, которая ранее откровенно поделилась своим опытом изменения веса за последний период, решила подвести итоги этого года и обратилась к украинцам. По словам Каменских, сейчас многим непросто и нужно как-то двигаться дальше, она сама не сразу была готова ко всем переменам.

«Спасибо за еще один год. Год, полный взлетов и падений, достижений и неудач, бури эмоций и полного опустошения. Сейчас мы точно еще на год ближе к Победе и все это благодаря нашим защитникам, врачам, волонтерам, спасателям и каждому, кто ежедневно вносит свой вклад в нашу борьбу.

За этот год на многих концертах, особенно во время первой части тура в разных городах страны, я видела глаза каждого из этих людей и знаю точно о том, сколько сил, отваг и любви к стране есть в каждом из них» - написала Каменских.

Настя Каменских также выразила благодарность за возможность просто проживать каждый день, за возможность помогать, поддерживать тех, кому это нужно. А также мечтать, пить кофе, петь, творить, любить и собирать яблоки с деревьев в саду возле своего дома.

«Знаю, что все только начинается и каждого из нас все лучше всего ждет впереди. Ибо мечты никто отобрать не может, поэтому мы должны мечтать и делать все возможное для осуществления всего задуманного» - написала Каменских.

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