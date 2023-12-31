Стало відомо, де та з ким збирається зустрічати Новий рік продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко).

Український інтерв'юер і радіоведучий Слава Дьомін зачепив українців новиною про Потапа.

Дьомін розповів, що колишня дружина Потапенка, продюсерка Ірина Горова спростувала чутки в пресі, що між Потапом і їхнім сином Андрієм натягнуті стосунки, що нібито хлопчик всіляко уникає зіркового батька.

"Як зауважила Горова, між батьком і сином усе чудово. Ба більше! Вони навіть разом святкуватимуть Новий рік за кордоном", – наголосив Слава Дьомін.

Українці в коментарях не стримують обурення, що Потап може спокійно їздити за кордон і розважатися там, поки герої захищають Україну від російських окупантів, а мільйони чоловіків позбавлені права на виїзд:

"Значить, Потап може поїхати за кордон, щоб відпочити і відсвяткувати, а прості українці вже майже два роки невиїзні? хоч би вже мовчки їздили по тих закордонах, а то на кожному кроці розказують(((";

"Зіркові татусі захищають своїх дітей і сім'ї на передовій. Колись таких як потап називали скоморохами, а зараз купи бабла несуть. Рятівники, пожежники, вчителі, лікарі та люди інших професій заслуговують більше на повагу, ніж співулькіни і танцюлькіни. Для мене двірник більше користі приносить суспільству, ніж полякова чи монатік. Їхня робота не є важливішою від автослюсаря, наприклад, або сантехніка";

"Святкуватимуть ЗА КОРДОНОМ. це все, що треба знати про Потапа";

"Добре, що зробили пост, можливо, прикордонники звернуть увагу на ухилянта".

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Крім того, Politeka.net писала, що конфлікт Потапа з популярним репером отримав продовження.