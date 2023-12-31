Стало известно, где и с кем собирается встречать Новый год продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко).

Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин зацепил украинцев новостью о Потапе.

Демин рассказал, что бывшая жена Потапенко, продюсер Ирина Горова опровергла слухи в прессе, что между Потапом и их сыном Андреем натянутые отношения, что якобы мальчик всячески избегает звездного отца.

"Как заметила Горовая, между отцом и сыном все отлично. Более того! Они даже вместе будут праздновать Новый год за границей”, – подчеркнул Слава Демин.

Украинцы в комментариях не сдерживают возмущения, что Потап может спокойно ездить за границу и развлекаться там, пока герои защищают Украину от российских оккупантов, а миллионы мужчин лишены права на выезд:

"Значит, Потап может поехать за границу, чтобы отдохнуть и отпраздновать, а простые украинцы уже почти два года невыездные? хоть бы молча ездили по тем заграницам, а то на каждом шагу рассказывают(((";

"Звездные папы защищают своих детей и семьи на передовой. Когда-то таких как потап называли скоморохами, а сейчас кучи бабла несут. Спасатели, пожарные, учителя, врачи и люди других профессий заслуживают больше уважения, чем певулькины и танцулькины. Для меня дворник больше пользы приносит обществу, чем полякова или монатик. Их работа не важнее автослесаря, например, или сантехника";

"Праздновать ЗА ГРАНИЦОЙ. это все, что нужно знать о Потапе";

"Хорошо, что сделали пост, возможно, пограничники обратят внимание на уклониста".

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