Це потрібно для підтвердження особи, яка отримує пенсію. Останнім часом терміни цієї процедури було продовжено.

В ПФУ розповіли, що потрібно зробити всім пенсіонерам, щоб отримувати виплати наступного року. Пенсіонерів попередили, що потрібно пройти ідентифікацію.

Пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами в Україні, тепер надається можливість пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку. Це треба для підтвердження особи, яка отримує пенсію. Останнім часом терміни для цієї процедури були продовжені.

27 грудня Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, термін проходження фізичної ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року.

Існують кілька способів пройти ідентифікацію:

Особистий візит. Пенсіонерам необхідно звернутися до відділення "Ощадбанку" або будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом громадянина України. Ідентифікація через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис". Відеоконференцзв'язок у територіальному органі ПФУ. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, можна отримати посвідчення в дипломатичній установі України, яке підтверджує його життя. Посвідчення разом із заявою направляється до територіального органу ПФУ, де пенсіонер зареєстрований на обліку.

Оригінал посвідчення разом із заявою можна надіслати поштою або у формі сканованого документу через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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