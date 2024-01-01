Это нужно для подтверждения лица, получающего пенсию. В последнее время сроки этой процедуры были продлены.

В ПФУ рассказали, что нужно сделать всем пенсионерам, чтобы получать выплаты в следующем году. Пенсионеров предупредили, что нужно пройти идентификацию.

Пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами в Украине, теперь предоставляется возможность пройти идентификацию с помощью видеосвязи. Это нужно для подтверждения лица, получающего пенсию. В последнее время сроки этой процедуры были продлены.

27 декабря Правительство приняло постановление, предусматривающее, что пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, срок прохождения физической идентификации продлен до 31 марта 2024 года.

Есть несколько способов пройти идентификацию:

Личный визит. Пенсионерам необходимо обратиться в отделение "Сбербанка" или сервисного центра Пенсионного фонда с паспортом гражданина Украины. Идентификация через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" . Видеоконференцсвязь в территориальном органе ПФУ. Если пенсионер находится за границей, можно получить удостоверение в дипломатическом учреждении Украины, подтверждающее его жизнь. Удостоверение вместе с заявлением направляется в территориальный орган ПФУ, где пенсионер зарегистрирован на учете.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно отправить по почте или в форме сканируемого документа через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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