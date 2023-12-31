Зірка шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська Розповіла під час інтерв'ю, з ким і як планує зустріти Новий рік, а також зізналася, в яких стосунках зараз зі своїм таємним коханим. За словами кулінара, дочці непросто дається ця тема, адже вона раніше завжди була у центрі уваги.

«Зустрічати Новий рік… Можливо так, що й сама насправді, Веруня матиме батьків, вони на Миколаївщині. А доїхати туди в мене часу на таку дорогу не буде просто. Можливо, приткнуся до когось із друзів» - поділилася чесно Мартиновська.

Вона також відповіла на питання про стосунки, адже нещодавно у великому інтерв'ю зізналася, що її серце нарешті не вільне.

«Ми з ним не домовлялися ще щодо Нового року. Хто і де зустрічатиме не знаю, бо у кожного є сім'я, діти. Це питання відкрите. Веруня важко це переносить, шалено проти всього, адже звикла, що вона єдина мамина зірочка» - ділиться Мартиновська.

Раніше Мартиновська розповіла, що ініціатива щодо розлучення виходила від неї.

«Пішла я, ініціатором була я. Це не було в мить, у мене це накопичувалося. Ставлення до мене, відсутність його ініціативи щодо реалізації на роботі та пошуку заробітку достатнього для нашої родини» , - розповіла Мартиновська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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