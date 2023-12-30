У Києві дістали з-під завалів тіло 16-ї жертви.
Як повідомляє прес-служба КГВА, вчорашня ракетна атака стала наймасовішою за кількістю жертв серед цивільних.
"Рятувальники продовжують працювати і до завтра будуть розбирати завали", - зазначає мер Кличко.
Також мер повідомив, що 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби.
Нагадаємо, 29 грудня, росія накрила Україну дронам та ракетами, які загинули та постраждали все більше.
У Дніпрі крім торгового центру та пологового будинку, у місті зруйновано вщент один приватний будинок, пошкоджено 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автомобілі.
У Дніпрі кількість поранених зросла до 28 людей, 6 людей загинули.
У Львові внаслідок ворожої атаки травмовано 24 особи та один чоловік 1979 року загинув.
Працівниками ДСНС із пошкодженого будинку врятовано 5 осіб.
Також з'явилася оновлена інформація щодо наслідків атаки на Одесу.
Відомо, що троє людей загинули. 22 особи отримали поранення, у тому числі двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка, у тяжкому стані 26-річна дівчина.
Також є загиблі у Харкові. Наразі відомо, що це троє чоловіків. Це були працівники одного із цивільних підприємств.
Ще 11 людей отримали поранення.
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Валерій Залужний зробив заяву після страшної ракетної атаки.
Також повідомлялося, що пологовий будинок спалахнув після атаки.
Перевірки та нові блокпости – з'явилося попередження про зміни.