В КГВА сообщили, что в Киеве достали из-под завалов тело 16-ой жертвы.

В Киеве достали из-под завалов тело 16-ой жертвы.

Как сообщает пресс-служба КГВА, вчерашняя ракетная атака стала самой массовой по количеству жертв среди гражданских.

"Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", - отмечает мэр Кличко.

Также мэр сообщил, что 1 января в Киеве будет объявлен днем траура.

Напомним, 29 декабря, россия накрыла Украину дронам и ракетами, погибших и пострадавших все больше.

В Днепре кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

В Днепре количество раненых выросло до 28 человек, 6 человек погибли.

Во Львове в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб.

Работниками ГСЧС из поврежденного дома спасены 5 человек.

Также появилась обновленная информация о последствиях атаки на Одессу.

Известно, что три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина, в тяжелом состоянии 26-летняя девушка.

Также есть погибшие в Харькове. На данный момент известно, что это трое мужчин. Это были работники одного из гражданских предприятий.

Еще 11 человек получили ранения.

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Валерий Залужный сделал заявление после страшной ракетной атаки.

Также сообщалось, что родильный дом вспыхнул после атаки.

Проверки и новые блокпосты - появилось предупреждение об изменениях.