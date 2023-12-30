На своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський порадував шанувальників захоплюючим поглядом у минуле, поділившись архівними фотографіями з початку своєї музичної кар'єри, яка почалася рівно 20 років назад. Як відомо, зараз артист перебуває на службі у ЗСУ і не так часто виходить на зв'язок.

На старих знімках Козловський з'явився перед шанувальниками з усмішкою на обличчі та довгим волоссям. У деяких фотографіях також є Наталія Могилевська, з якою артист познайомився ще на зйомках шоу "Шанс", популярного на той час.

У своєму посту Віталій згадав про те, які зміни відбулися у його житті з того часу. Він висловив жаль про те, що довелося відмовитися від своєї улюбленої творчої роботи та стати на захист України.

"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що все так обернеться… Не тільки для мене, а для всіх нас.

Зараз мої реалії – не творчість. А терпіння, боротьба та допомога" - зізнався Козловський, говорячи про свою службу.

Наприкінці своєї посади Козловський також висловив співчуття всім, хто постраждав від останніх обстрілів у різних містах України, наголосивши на необхідності єдності та підтримки у ці важкі часи.

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