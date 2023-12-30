Популярный певец, а теперь военнослужащий Виталий Козловский рассказал о своей службе после молчания.

На своей странице в Instagram Виталий Козловский порадовал поклонников увлекательным взглядом в прошлое, поделившись архивными фотографиями с начала своей музыкальной карьеры, которая началась ровно 20 лет назад. Как известно, сейчас же артист находится на службе в ВСУ и не так часто выходит на связь.

На старых снимках Козловский предстал перед поклонниками с улыбкой на лице и длинными волосами. В некоторых фотографиях также присутствует Наталья Могилевская, с которой артист познакомился еще на съемках шоу "Шанс", популярного в то время.

В своем посте Виталий вспомнил о том, какие перемены произошли в его жизни с тех пор. Он выразил сожаление о том, что пришлось отказаться от своей любимой творческой работы и встать на защиту Украины.

"Сегодня я делаю совсем не то что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что все так обернется… Не только для меня, а для нас всех.

Сейчас мои реалии – не творчество. А терпение, борьба и помощь" - признался Козловский, говоря о своей службе.

В заключении своего поста Козловский также выразил соболезнования всем, кто пострадал от последних обстрелов в разных городах Украины, подчеркнув необходимость единства и поддержки в эти трудные времена.

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Напомним, Виталий Козловский рассказал, что больше не в Нацгвардии.

Также сообщалось, что Виталий Козловский обратился к украинцам.

Раньше Кондратюк на фоне скандала высмеял Козловского.