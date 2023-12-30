Відома ведуча та блогер Маша Єфросиніна вирішила поділитися з фанатами своїми таємницями краси, опублікувавши в Instagram фотоколаж, де протиставила свій природний вигляд та образ з використанням макіяжу. На першій фотографії зірка постала перед шанувальниками без жодного грама косметики, а на другій – із уважно підібраним макіяжем.

На знімку з макіяжем Маша виділила свої очі, підкреслила вилиці та надала губам ніжного рожевого відтінку. Ефект перетворення вразив її шанувальників, які висловилися у коментарях до посту.

Багато хто відзначив, що Маша виглядає чудово у будь-якому вигляді – і з макіяжем, і без нього. Однак деякі припустили, що знаменитість, можливо, все ж таки використовує фотошоп, стверджуючи, що і без нього вона виглядає втомленою.

«І ні краплі фотошопу; А навіщо фотошоп, якщо є ботокс, мезотерапія, гіалуронка тощо? Маша, дуже Вас поважаю, проте, ну будьте відверті до кінця тоді. Замість того, щоб писати у відповідь «І живіть з цим», краще написали б «бюджет» такої якості шкіри на місяць і додали б список косметологів. А то звичайній жінці може здатися, що Ви народжені з геном «нестаріння»;

Маріє, деяким людям їсти немає, люди не миються місяцями, окупанти стирають з карти цілі міста та села. А ви викладаєте фото із макіяжами; Фото ліворуч начебто все натуральне...але зовсім не все.... Пофарбоване волосся + робота бровиста + ін'єкції краси....тому обидва фото не 100%; Іди на пенсію», - відповіли у мережі.

Останні новини України:

Оля Полякова приголомшила своєю вагою.

Також нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, як омолоджує обличчя.

Крім того, Оля Полякова ділилася секретами міцного і щасливого шлюбу.