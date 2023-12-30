Известная ведущая и блогер Маша Ефросинина решила поделиться с фанатами своими тайнами красоты, опубликовав в Instagram фотоколлаж, где противопоставила свой естественный вид и образ с использованием мейкапа. На первой фотографии звезда предстала перед поклонниками без единого грамма косметики, а на второй – с внимательно подобранным макияжем.

На снимке с макияжем Маша выделила свои глаза, подчеркнула скулы и придала губам нежный розовый оттенок. Эффект преображения поразил ее поклонников, которые высказались в комментариях к посту.

Многие отметили, что Маша выглядит прекрасно в любом виде – и с макияжем, и без него. Однако некоторые предположили, что знаменитость, возможно, все же использует фотошоп, утверждая, что и без него она выглядит уставшей.

«И ни капли фотошопа; А зачем фотошоп, если есть ботокс, мезотерапия, гиалуронка и тд. Маша, очень Вас уважаю, но, ну будьте откровенны до конца тогда. Вместо того чтобы писать в ответ «И живите с этим», лучше бы написали «бюджет» такого качества кожи в месяц и добавили бы список косметологов. А то простой женщине может показаться, что Вы рождены с геном «нестарения»;

Мария, некоторым людям есть нет, люди не моются месяцами, оккупанты стирают с карты целые города и деревни. А вы выкладываете фото с макияжами; Фото слева вроде бы все натуральное...но совсем не все.... Окрашенные волосы + работа бровистая + инъекции красоты....поэтому оба фото не 100%; Уходи на пенсию», - ответили в сети.

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