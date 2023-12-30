Молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова у сторіс на своїй сторінці в Instagram повідомила, що в день масованої атаки по Києву та інших містах України, у неї було особисте горе.

"Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма в мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", – заявила Катя Репяхова.

29 грудня, коли російські окупанти влашували одну з найбільш масованих ракетних атак, завдавши смертельних ударів по Києву, Одесі, Дніпру, Львову, Запоріжжю та Харкову, дружина Віктора Павліка пережила ще одне нещастя. При цьому Катерина Репяхова, як професійна блогерка, вирішила навіть із трагедії зробити контент і заінтригувати підписників.

Спершу дружина Віктора Павліка показала, як кудись їде, а потім чорно-біле фото з рукою чоловіка, який лежить під крапельницею. Репяхова не стала розкривати подробиць того, що сталося та з ким саме.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже в новому році", – додала Катерина Репяхова.

Раніше Катерина Репяхова розповідала, що у Віктора Павліка є вада серця – один із клапанів вийшов з ладу, тож треба ставити штучний. Павлік відмовився робити операцію, яка була запланована восени, і зараз ходить під ризиком раптової смерті.

Репяхова тоді відзначила, що її чоловіка нічого не бентежить по здоров’ю, і ваду серця виявили випадково.

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