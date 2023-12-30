Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова в сторис на своей странице в Instagram сообщила, что в день массированной атаки по Киеву и другим городам Украины, у нее было личное горе.

"Пока страна переживает такую ​​беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", – заявила Катя Репяхова.

29 декабря, когда российские оккупанты устроили одну из самых массированных ракетных атак, нанеся смертельные удары по Киеву, Одессе, Днепру, Львову, Запорожье и Харькову, жена Виктора Павлика пережила еще одно несчастье. При этом Екатерина Репяхова, как профессиональная блогерша, решила даже из трагедии сделать контент и заинтриговать подписчиков.

Сначала жена Виктора Павлика показала, как куда-то едет, а затем черно-белое фото с рукой мужчины, лежащего под капельницей. Репяхова не стала раскрывать подробностей того, что случилось и с кем именно.

"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году», – добавила Екатерина Репяхова.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала, что у Виктора Павлика есть порок сердца – один из клапанов вышел из строя, поэтому нужно ставить искусственный. Павлик отказался делать операцию, которая была запланирована осенью, и сейчас ходит под риском внезапной смерти.

Репяхова тогда отметила, что ее мужа ничего не беспокоит по здоровью, и порок сердца обнаружили случайно.

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Кроме того сообщалось, что Виктор Павлик похвастался внуком, который оказался старше его сына.

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