Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, на жаль, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 5.

Також уточнюється, що кількість постраждалих досягла тридцяти.

Пошуково-рятувальна операція ще триває.

Додамо, раніше в МВС повідомили, що в Києві з-під завалів зруйнованої складської будівлі деблоковано ще одне тіло загиблої людини.

Також повідомлялося, що у Дніпрі триває розбір завалів приватного будинку.

"У столиці рятувальники розбирають завали на складі будматеріалів. Також триває розбір завалів та пошук людей у 2-х зруйнованих складських будівлях Києва", - повідомлялив МВС.

В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні роботи в 16-поверховому житловому будинку, а також у 3 поверховому житловому будинку.

У Запоріжжі вогнеборці працюють на місцях удару по 2-х приватних будинках, тривають пошуки людини.

На Львівщині триває ліквідація пожежі у цеху було відомо про загибель 18 людей, ще 132 — поранені унаслідок масованої російської атаки по території України.

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