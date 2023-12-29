Появились новые данные по страшным последствиям ракетного удара по столице.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на КГВА, к сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5.

Также уточняется, что количество пострадавших достигло тридцати.

Поисково-спасательная операция еще продолжается.

Добавим, ранее в МВД сообщили, что в Киеве из-под завалов разрушенного складского здания деблокировано еще одно тело погибшего человека.

Также сообщалось, что в Днепре идет разбор завалов частного дома.

"В столице спасатели разбирают завалы на складе стройматериалов. Также идет разбор завалов и поиск людей в 2-х разрушенных складских зданиях Киева», - сообщал МВД.

В Одессе продолжаются аварийно-спасательные работы в 16-этажном жилом доме, а также в 3-этажном жилом доме.

В Запорожье пожарные работают на местах удара по 2-м частным домам, продолжаются поиски человека.

На Львовщине продолжается ликвидация пожара в цехе было известно о гибели 18 человек, еще 132 ранены в результате массированной российской атаки по территории Украины.

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Валерий Залужный сделал заявление после массированной ракетной атаки.

Многие погибшие и раненые - последствия массированного ракетного удара страшные.

Проверки и новые блокпосты - появилось срочное предупреждение об изменениях.