Так, стало відомо, що у Києві вже відомо про трьох загиблих.
«Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Кількість постраждалих майже тридцять.
Кількість жертв атаки у Запоріжжі також збільшилася.
«Наразі відомо про 4 загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким...Ніколи не пробачимо!», - зазначив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.
Росія вдарила по Запоріжжю попередньо «Кинжалами».
У Дніпрі кількість поранених зросла до 28 людей, 6 людей загинули.
Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.
У Львові внаслідок ворожої атаки травмовано 24 людини та один чоловік 1979 року народження загинув.
Працівниками ДСНС із пошкодженого будинку врятовано 5 людей.
Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автомобілі.
Також з’явилася оновлена інформація щодо наслідків атаки на Одесу.
Відомо, що троє людей загинули. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома.
Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися.
Також є загиблі у Харкові. На даний момент відомо, що це троє чоловіків. Це були працівники одного із цивільних підприємств.
Ще 11 осіб отримали поранення.
Раніше в Повітряних силах повідомили, що під час атаки росіяни запустили по Україні все, окрім «Калібрів».
«Стільки червоного на наших моніторах, а червоне – це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно», - розповів речник Повітряних сил Ігнат.
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Валерій Залужний зробив заяву після страшної ракетної атаки.
Також повідомлялось, що пологовий будинок спалахнув після атаки.
Перевірки і нові блокпости - з'явилося термінове попередження про зміни.