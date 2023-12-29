Так, стало відомо, що у Києві вже відомо про трьох загиблих.

«Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кількість постраждалих майже тридцять.

Кількість жертв атаки у Запоріжжі також збільшилася.

«Наразі відомо про 4 загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким...Ніколи не пробачимо!», - зазначив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.

Росія вдарила по Запоріжжю попередньо «Кинжалами».

У Дніпрі кількість поранених зросла до 28 людей, 6 людей загинули.

Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.

У Львові внаслідок ворожої атаки травмовано 24 людини та один чоловік 1979 року народження загинув.

Працівниками ДСНС із пошкодженого будинку врятовано 5 людей.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автомобілі.

Також з’явилася оновлена інформація щодо наслідків атаки на Одесу.

Відомо, що троє людей загинули. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома.

Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися.

Також є загиблі у Харкові. На даний момент відомо, що це троє чоловіків. Це були працівники одного із цивільних підприємств.

Ще 11 осіб отримали поранення.

Раніше в Повітряних силах повідомили, що під час атаки росіяни запустили по Україні все, окрім «Калібрів».

«Стільки червоного на наших моніторах, а червоне – це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно», - розповів речник Повітряних сил Ігнат.

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Валерій Залужний зробив заяву після страшної ракетної атаки.

Також повідомлялось, що пологовий будинок спалахнув після атаки.

Перевірки і нові блокпости - з'явилося термінове попередження про зміни.