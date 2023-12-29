Так, стало известно, что в Киеве уже известно о трех погибших.

«Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из подзавалов складского помещения», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Число пострадавших почти тридцать.

Число жертв атаки в Запорожье также увеличилось.

«Сейчас известно о четырех погибших. Искренние соболезнования родным и близким... Никогда не простим!», - отметил председатель Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.

Россия ударила по Запорожью предварительно «Кинджалами»

В Днепре количество раненых выросло до 28 человек, 6 человек погибли.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

Во Львове в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб.

Работниками ГСЧС из поврежденного дома спасены 5 человек.

Взрывной волной повреждены дома и автомобили.

Также появилась обновленная информация о последствиях атаки на Одессу.

Известно, что три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девочка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома.

Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут меняться.

Также есть погибшие в Харькове. На данный момент известно, что это трое мужчин. Это были работники одного из гражданских предприятий.

Еще 11 человек получили ранения.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что во время атаки россияне запустили по Украине все, кроме "Калибров".

«Столько красного на наших мониторах, а красное – это враждебные цели, ну очень давно не было видно», - рассказал спикер Воздушных сил Игнат.

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Валерий Залужный сделал заявление после страшной ракетной атаки.

Также сообщалось, что родильный дом вспыхнул после атаки.

Проверки и новые блокпосты - появилось предупреждение об изменениях.