Так, стало известно, что в Киеве уже известно о трех погибших.
«Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из подзавалов складского помещения», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Число пострадавших почти тридцать.
Число жертв атаки в Запорожье также увеличилось.
«Сейчас известно о четырех погибших. Искренние соболезнования родным и близким... Никогда не простим!», - отметил председатель Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.
Россия ударила по Запорожью предварительно «Кинджалами»
В Днепре количество раненых выросло до 28 человек, 6 человек погибли.
Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.
Во Львове в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб.
Работниками ГСЧС из поврежденного дома спасены 5 человек.
Взрывной волной повреждены дома и автомобили.
Также появилась обновленная информация о последствиях атаки на Одессу.
Известно, что три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девочка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома.
Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут меняться.
Также есть погибшие в Харькове. На данный момент известно, что это трое мужчин. Это были работники одного из гражданских предприятий.
Еще 11 человек получили ранения.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что во время атаки россияне запустили по Украине все, кроме "Калибров".
«Столько красного на наших мониторах, а красное – это враждебные цели, ну очень давно не было видно», - рассказал спикер Воздушных сил Игнат.
Последние новости Украины:
Валерий Залужный сделал заявление после страшной ракетной атаки.
Также сообщалось, что родильный дом вспыхнул после атаки.
Проверки и новые блокпосты - появилось предупреждение об изменениях.