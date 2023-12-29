Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив відповісти на закиди та образливі коментарі щодо своєї національної належності. Шеф-кухар поділився своїми емоціями у зверненні через соціальні мережі. Ектор зазначив, що, незважаючи на проживання в Україні 15 років, він неодноразово стикався із зауваженнями та образами на свою адресу.

Хіменес-Браво додав, що йому важко чути твердження про те, що він не є українцем. У своєму зверненні Хіменес-Браво наголосив, що Україна – його будинок, і він готовий залишитись тут навіть у складні часи.

За словами судді, йому особливо боляче було почути подібні коментарі від близької людини, що додало розчарування у його відверту реакцію.

«Весь час чув у свій бік, що я не українець і «забирайся до своєї Колумбії». Найболючішим є те, що цього разу я почув ці слова від близької мені людини. Вони пролунали з холодом у серці. Я розчарований і просто… я не маю слів.

Завжди на вашому шляху будуть траплятися ті, хто говоритиме вам, що робити, ким бути, ніколи не слухайте. Стійте на своєму. Продовжуйте робити те, що ви робите», - поділився Ектор.

Українці масово підтримали Хіменес-Браво: Хіба це друг? Не звертайте увагу на таких дурнів. Ви більше українець, ніж дехто, хто тут народився; Ви точно більше українець, ніж багато інших українців народження; Екторе, друже! Ти найукраїнець, якого я тільки знаю; Ектор ви набагато більше українець, ніж деякі українці з купою папірців».

Останні новини України:

Вдалий варіант закуски: суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом випічки.

Хіменес-Браво розкрив рецепт солодкої курки із соусом.

Закладки "Майстер Шеф": чого ніколи не показують глядачам і хто живе з Ектором.