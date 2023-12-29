В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил ответить на упреки и обидные комментарии относительно своей национальной принадлежности. Шеф-повар поделился своими эмоциями в обращении через социальные сети. Эктор отметил, что, несмотря на проживание в Украине 15 лет, он неоднократно сталкивался с замечаниями и оскорблениями в свой адрес.

Хименес-Браво добавил, ему трудно слышать утверждения о том, что он не является украинцем. В своем обращении Хименес-Браво подчеркнул, что Украина – его дом, и он готов остаться здесь даже в сложные времена.

По словам судьи, ему особенно больно было услышать подобные комментарии от близкого человека, что добавило разочарования в его откровенную реакцию.

«Все время слышал в свою сторону, что я не украинец и «убирайся в свою Колумбию». Самое болезненное то, что на этот раз я услышал эти слова от близкого мне человека. Они прозвучали с холодом в сердце. Я разочарован и просто… у меня нет слов.

Всегда на вашем пути будут случаться те, кто будет говорить вам, что делать, кем быть, никогда не слушайте. Стойте на своем. Продолжайте делать то, что вы делаете» - поделился Эктор.

Украинцы массово поддержали Хименес-Браво: «Разве это друг? Не обращайте внимание на таких дураков. Вы больше украинец, чем некоторые, кто здесь родился; Вы точно больше украинец, чем многие другие украинцы по рождению; Эктор, друг! Ты самый украинец, которого я только знаю; Эктор вы гораздо больше украинец, чем некоторые украинцы с кучей бумажек».

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